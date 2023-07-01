Монеты к юбилею столицы выпустил Нацбанк РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана 1 июля 2023 года выпускает в обращение коллекционные монеты ASTANA. 25 JYL из серии «Выдающиеся события и люди» в честь юбилея столицы Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК c 3 июля 2023 года.

Монеты ASTANA. 25 JYL изготовлены из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 20 000 (двадцать тысяч) штук.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.