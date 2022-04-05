Монеты царской эпохи нашли близ Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов с группой поисковиков в районе Старой крепости, близ города Семея Восточно-Казахстанской области, нашли с помощью металлоискателя монеты и предметы старины. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила член краеведческого общества Альбина Халел, подтвердилась информация, что здесь жили военные и вели довольно аскетический образ жизни. Среди находок - нательные кресты, грубая глиняная посуда: плошки, тарелки, а также пуговицы и гильзы.

Предметы роскоши в этих местах попадаются довольно редко.

По ее словам, поисковики нашли больше 10 монет царского периода. Среди них копейки небольшого номинала: две - 1749 и 1740 годов, елизаветовская копейка 1757 года, копейка эпохи Александра I 1825 года, сибирская монета «полушка» представляет интерес для нумизматов и составляет четверть копейки.

«Поиск и идентификация старинных монет – это важная составляющая изучения истории родного края. Представьте, что в одной части города монеты начала XVIII века, в другой – более поздние. Это позволяет понять, где и в какой период жили люди», - отметили краеведы.

Напомним, Семипалатинская крепость была основана в 1718 году. Это было связано с указом Петра I о защите восточных земель и начале возведения Прииртышских укреплений. Их строительство продолжалось с 1714 по 1720 годы. Опорные крепости Иртышской линии предназначались для обеспечения безопасности от нападений со стороны кочевников и развития торговли.

Первоначально крепость была заложена ниже современного местоположения по реке Иртыш, но весной ее постоянно заливало водой. Поэтому в 1767 году ее перенесли на более выгодное место, на 12 верст выше крепости.

Тогда же был утвержден план крепости. Но строительство было приостановлено в связи с нападением на Иртышскую линию волжских калмыков, бежавших из России, затем из-за Пугачевского восстания (1773-1775гг.).

В 1776 году генерал-губернатором Западной Сибири для закладки крепости по новому проекту был отправлен капитан Иван Андреев.

«18 мая 1776 года капитаном Андреевым была заложена Новая Семиполатная крепость, рядом с развалинами так называемых в народе «Семи-Палат», которые и дали название крепости – впоследствии превратившейся в настоящий город Семипалатинск», - писал краевед В.Н. Кашляк.

Со второй половины XVIII века Семипалатинск являлся одним из крупных торговых центров Казахстана. Он играл важную роль в укреплении русско-казахских экономических и политических связей, а также в развитии отношений России и Казахстана с городами Западного Китая и другими регионами.



