Монетизировать тюремный срок для бизнесменов предложили в НПП «Атамекен»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Монетизация уголовного наказания для предпринимателей – один из важных шагов развития уголовного законодательства Казахстана. Об этом рассказал заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Ербол Устемиров, передает МИА «Казинформ».

Эксперты считают, что в отношении предпринимателей должны применяться штрафы, кратные причиненному ущербу, а не только лишение свободы. Однако такая привилегия сейчас работает только в отношении уполномоченных лиц.

Одним из дальнейших шагов развития уголовного законодательства Нацпалата предпринимателей видит расширение применения видов наказания, альтернативных лишению свободы. Более того, межведомственной комиссией по противодействию незаконной концентрации экономических ресурсов поддержаны законодательные поправки по расширению института кратных штрафов, как одного из инструментов по возврату государству незаконных активов.

«Уголовный закон должен быть нацелен на возмещение причиненного ущерба и минимизацию негативных последствий, исключая такую меру наказания как лишение свободы к лицам, если они добровольно возместят причиненный ими ущерб. Зачастую в ходе досудебного расследования в связи с ограничительными мерами (аресты счетов, выемки документации и др.) деятельность субъектов предпринимательства приостанавливается, а после вынесения обвинительного приговора – фактически прекращается. Это негативно сказывается на развитии казахстанского бизнеса в целом», - сказал Ербол Устемиров.

Он также отметил, что в нынешнем законодательстве уже предусмотрена возможность избежать лишения свободы при условии, что виновный возместит причиненный моральный ущерб. Однако данный порядок применяется в отношении субъектов бизнеса только по экономическим преступлениям.

«Поэтому мы предлагаем ввести альтернативное наказание для предпринимателей не только по экономическим правонарушениям, но и по другим уголовным правонарушениям, где виновным признан представитель бизнес-сообщества, но только при условии добровольного возмещения причиненного ущерба потерпевшему. Если в статье не указаны альтернативные виды наказания, кроме лишения свободы, тогда следует предусмотреть их для субъектов предпринимательства», - добавил спикер.

По его словам, такой же механизм применяется в отношении лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, приравненных к ним лицам, должностным лицам, а также лицам, занимающим ответственную государственную должность.

«К примеру, если Вы присвоили или растратили вверенное Вам чужое имущество, то здесь предусмотрено ограничение свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества. Однако если деяние совершило лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, то ему либо выписывают штраф десятикратный-двадцатикратный размеру похищенного имущества, либо лишают свободы на срок от 2 до 7 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», - подчеркнул зампредседателя НПП «Атамекен».

Аналогичную меру наказания следует применять и в отношении предпринимателей, впервые преступивших закон. Оплатив штраф в кратном размере от причиненного ущерба, субъект предпринимательства останется на свободе, сможет продолжить свою деятельность, сохраняя рабочие места и оплачивая налоги.