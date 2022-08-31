Монастырь или дворец Александра Македонского: что говорят исследования об Акыртас

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области находится уникальный памятник древности – городище Акыртас, вошедшее в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До сих пор это сооружение вызывает множество споров в научном мире - когда, кто и для чего построил в безлюдной степи монументальный дворцовый комплекс. О том, как научные археологические исследования раскрывают загадочные тайны Акыртаса – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Пожалуй, самым древним и самым популярным историческим памятником жамбылского региона сегодня является исторический комплекс Акыртас. Находится он в 40 км от Тараза, в отдалении от трасс и населенных пунктов. Не так давно от магистрали Западная Европа – Западный Китай к Акыртасу проложили 7-километровую дорогу, поставили указатели, чтобы туристам было удобнее добираться до объекта.

А приезжают сюда не только туристы и археологи. Мощная энергетика и загадочные явления притягивает уфологов и «сенсов», желающих «подпитаться» энергией Вселенной и утверждающих, что Акыр-Тас - это природный генератор, активизирующий «спящие» клетки организма. Люди здесь, как правило, испытывают сильный энергетический подъем, прилив сил, умиротворение.

Туристический объект взят под охрану государства, здесь построено здание с конференц-залом, мини-гостиницей и кабинетами для работающих на раскопках археологов. Территория благоустроена трудами сотрудников государственного историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза».

Истории изучения Акыртаса уже более 150 лет. Два века тому назад было обнаружено огромное каменное сооружение, вызывавшее изумление исследователей.

Начиная, с 1861 года, с легкой руки художника, картографа, путешественника Михаила Знаменского, оставившего зарисовки Средней Азии, Акыртас посещали и изучали инженер Владимир Луппорт, исследователь Дмитрий Иванов, российский и советский историк, востоковед Василий Бартольд, востоковед Петр Лерх, сотрудник АН Казахстана Героним Пацевич, журналист Амантай Айзахметов, казахстанский археолог Карл Байпаков.

Вот что, к примеру, написал в 1885 году в журнале «Известия Императорского Русского географического общества» побывавший здесь геолог, географ, исследователь Казахстана, горный инженер, художник Дмитрий Иванов: «Огромные камни, гигантизм размеров всего сооружения, смелость замысла, искусство и тщательность выполнения и, наконец, эта кажущаяся ныне изолированность громады в сухой пустынной степи - все это заставляет смотреть на Акыртас, как на одно из замечательных древних архитектурных сооружений в Туркестане… На такое дело мог решиться только какой-нибудь могучий народный властелин».

«До настоящего времени такого типа сооружение, как по грандиозности его, так и по оригинальности плана, а также использованию на строительстве крупных каменных блоков на территории Средней Азии и Казахстана пока обнаружено не было», - писал в «Вестнике Академии наук» Героним Пацевич.

По информации научного сотрудника государственного историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза» Галии Алимжановой, исследователи выяснили, что для Акыртаса брались камни из ближайшего карьера, обрабатывались, доставлялись к месту стройки, из них успели возвести довольно внушительные стены.

Однако в XX веке камни начали разбирать для строительства железнодорожных мостов, фундаментов зданий складов Туркестано-Сибирской железной дороги. В 1905 году начальник Аулие-Атинского уезда Василий Калаур писал, что «камень с развалин Акыртаса усиленно вывозится окрестным населением». В 1938-39 годах только на станции Ак-Чулак из камней Акыртаса было построено два склада и несколько фундаментов под другие здания. И сегодня, к сожалению, нельзя увидеть здание таким, каким его увидел в XIX веке картограф Михаил Знаменский, зарисовавший план и общий вид дворца. На его рисунках стены состоят их четырех рядов каменных блоков.

«Если коснуться историографии этого комплекса, - пояснила спикер, - то первое упоминание мы находим у буддийского монаха Сюань-Цзяня (602-664 гг.), известного тем, что 17 лет путешествовал в Индию, а потом оставил свои знаменитые заметки «Путешествие в Западный край», переведенные ныне на многие языки. Путешествовавший по Центральной Азии, в том числе и по нынешней территории Жамбылской области, Сюань-Цзян стал одним из первых, кто описал развалины Акыртаса. Заметьте, что в VII веке это уже были развалины. Он рассказывает о том, что пути ему попалось каменное городище, камни были совершенно красного цвета, есть следы древнего военного становища. Результаты научных исследований ведущих востоковедов, краеведов, археологов и географов конца XIX - XX веков, таких как Лев Иванов, Василий Бартольд, Карл Байпаков и других исследователей, пытавшихся разгадать тайны Акыртаса, изложены в солидных научных томах. Но найти ответы на волнующие вопросы – время строительства, назначение сооружения и даже происхождение названия – никому пока не удалось».





Известный казахстанский ученый-археолог академик Карл Байпаков по-разному датировал отдельные части комплекса - от V - III вв. до н. э. до ХIV в. н. э. Но самую первую версию по поводу назначения сооружения выдвинул в середине XIX века российский ученый Петр Лерх, заявивший, что Акыр-Тас был буддийским монастырем.

В 1894 году комплекс посетил известный востоковед Василий Бартольд, который обнаружил на одном из камней изображение рыбы. Отсюда возникло предположение, что это сооружение могло быть монастырем христиан-несторианцев. Во времена церковного раскола на Руси несторианцы бежали в Среднюю Азию.

Еще одну версию высказал немецкий ученый Бурхард Брентьес. По его мнению, Акыртас являлся резиденцией арабского наместника в Средней Азии Кутейбы ибн-Муслима. Эта версия, по словам археологов, позволяет отождествлять Акыртас со средневековым городом Касрибасом, находившимся на Великом Шелковом пути.

«Очень необычную версию предложил известный жамбылский журналист, писатель, исследователь Амантай Айзахметов, - говорит Галия Алимжанова. - В своей книге «Акыр-Тас – последний камень на краю Ойкумены» он утверждает, что строителем этого сооружения мог быть Александр Македонский, который имел обыкновение воздвигать дворцы по окраинам своей огромной империи. Акыртас мог быть его недостроенным дворцом на крайней восточной точке империи Александра Македонского. Планировка сооружения уж очень похожа на планировку средиземноморских античных дворцов, что признают и некоторые зарубежные ученые».

Любопытна версия советского инженера Виктора Луппорт. О его письме, которое хранится в архивах библиотеки Академии наук Казахстана, писал в своих трудах Амантай Айзахметов. «Я обнаружил письмо некоего инженера Луппорта, в котором он излагает свою версию происхождения Акыртаса, - пишет он. - Построив пространственную математическую модель, Луппорт вычислил, что пирамида Хеопса указывает на определенную точку земного шара, и она находится в 40 км от Тараза. Как известно, пишет Луппорт, пирамида Хеопса строго сориентирована, и ее диагональ составляет одну прямую с диагональю пирамиды Хефрена, второй из самых крупных египетских пирамид. Далее он утверждает, что этот исполинский указательный знак направлен на северо-восток. Еще одна географическая особенность пирамиды Хеопса в том, пишет далее Луппорт, что она стоит на параллели 30 градусов. Построив на параллели угол в 30 градусов, мы получим прямую, которая укажет на столь же исполинский и загадочный памятник древности – Акыртас, а углом наклона боковых плоскостей пирамиды уточняет координаты квадрата этого уникального сооружения (отсчет от Александрийского меридиана). Построением угла в 30 градусов подтверждается и место расположения возможного входа в пустоту холма.

Луппорт предполагает, что исполинская кладка Акыр-Таса не что иное, как отвлекающее, маскировочное сооружение: подлинная же его тайна сокрыта внутри скального холма. Имеется в виду находящаяся рядом каменоломня, где может быть обнаружен величественный дворец-музей древней цивилизации. За основу Луппорт берет версию о том, что великий скрытый смысл первого из семи чудес света – пирамиды Хеопса – указать человечеству пути поисков тайн этой цивилизации».

По словам Галии Алимжановой, четырехметровый фундамент стен Акыртаса действительно говорит о грандиозных планах его строителей. Такое основание возводилось для стратегических крепостей, и должно было удержать внушительные стены, став неуязвимым для вражеских подкопов.

Уникальные фотографии Акыртаса, выполненные при помощи лазерной камеры на специальном летательном аппарате, позволяют детально рассмотреть планировку каждой комнаты и дают полное представление обо всех объектах, расположенных на его территории, составляющей 4 гектара. К примеру, дворцовое помещение имеет около ста комнат и двадцать восемь внутренних гигантских колонн. На одной из фотографий прослеживается фундамент, заложенный для сооружений, о существовании которых никто до этого и не подозревал. Здесь также видны 13 идентичных отверстий, расположенных на одной линии на равном расстоянии друг от друга. Об их назначении сейчас можно только выдвигать гипотезы. Особый интерес представляют также 8 узких помещений шириной, соединенных между собой наподобие лабиринтов египетских пирамид.

«С 1992 года на этом историческом памятнике начала работать южно-казахстанская комплексная археологическая экспедиция под руководством академика Карла Байпакова, - говорит спикер. - Археологи определили Акыртас как раннесредневековое дворцовое крепостное сооружение, состоящее из нескольких объектов. Это дворцовый комплекс, монументальное комплексное сооружение из массивных каменных блоков красного песчаника, ориентированное сторонами по линии север-запад юг-восток. По углам стены укреплены округлой формой башни диаметром 7 метров. Вторая группа - это северо-восточная часть, которая включает две группы помещений – жилую, состоящую из 12 комнат, и три айвана. В третьей юго-восточной части фиксируется 13 помещений. Четвертая же юго-западная часть жилая, в ней насчитывается 18 жилых комнат два айвана и три узких помещения».

Загородные усадьбы и караван-сараи, датируемые XIII - XIV веками, находятся несколько севернее дворцового сооружения Акыртас в ряде построек, окруженных стенами. Площадь жилого загородного комплекса составляет около двух с половиной гектаров.

«По сегодняшний день так называемый замок, крепостное сооружение, а также сам комплекс, вызывают очень много споров ученых в мире. Единого мнения относительно предназначения этого памятника на сегодняшний день не существует. Потому что все они разнятся. Есть разные предположения - что это был несторианский приход, либо дворцовый мусульманский комплекс. Но, несомненно, одно - что этот дворцовый комплекс представляет собой нечто вроде подобия египетских пирамид», - пояснила спикер.

На территории комплекса были найдены также серия курганов, датируемых ранним железным веком, дозорная башня, которая говорит о том, что была система оповещения о военной опасности на прилегающей к комплексу местности. На одной из вершин горы Кызылташ была устроена смотровая башня, сложенная из камней. Рядом площадка из камней, место для костра, который зажигали и дымом сигналили об опасности. С восточной стороны горы найдена каменоломня. Рядом 400-метроый карьер. До сих пор здесь остались лежать сотни глыб обработанных и полуобработанных блоков.

«Этот археологический памятник смело можно назвать гением инженерной мысли. Комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО на восьмой сессии в июне 2014 года в городе Доха в Катаре было принято решение о внесении в список исторических памятников в рамках номинации «Шелковый путь» восемь казахстанских городищ. Пять из этих городищ находятся на территории Жамбылской области. Что, конечно, не может не вызывать чувство гордости наших жамбылцев. Эти городища, и одно из них Акыртас - являются сакральными местами, объектами массового посещения паломников, туристов, гостей нашей Жамбылской области. Сегодня на территории Акыр-Таса в рамках национально-стратегической программы «Культурное наследие», которая предусматривает реставрацию и музеефикацию памятника, продолжаются комплексные работы по научно-археологическому изучению и созданию музея археологии под открытым небом», - говорит научный сотрудник государственного историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза» Галия Алимжанова.



