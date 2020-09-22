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    МОН РК: Преподаватели вузов должны быть освобождены от бумажной отчетности

    22 Сентября 2020, 19:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С нового учебного года исключены 11 форм документов строгой отчетности в вузах, что позволит преподавателям уделять больше времени подготовке к занятиям и профессиональному развитию. Об этом стало известно на аппаратном совещании МОН РК в прямом эфире на официальном аккаунте ведомства в Facebook, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министерства.

    Согласно поручению министра образования и науки РК, требования по ведению нормативных документов полностью были пересмотрены в целях снижения «бумажной» нагрузки преподавателей вузов.

    «Какие только отчеты не требуют в некоторых вузах. Журналы о профориентации, справки о трудоустройстве выпускников и не только. Зачем? Министерству они не нужны. Процент трудоустроенных мы смотрим по электронной базе ГЦВП. В ряде вузов просят иметь чуть ли не поурочные планы на бумажном носителе. В некоторых высших учебных заведениях нагрузка преподавателей зависит от того, сколько студентов он привел. Это вообще нонсенс. И это делается, якобы по требованиям МОН. Более того, мы с этого года дополнительно отменили отчетность по нескольким направлениям. Преподаватели должны заниматься только исполнением своих прямых обязанностей. Вузы самостоятельно решают все эти вопросы», – отметил в ходе совещания глава МОН РК Асхат Аймагамбетов.

    Для минимизации отчетов и освобождения преподавателей вузов от бумажной нагрузки внесены изменения в приказ и.о. министра образования и науки Республики Казахстан от 23 октября 2007 года № 502 «Об утверждении формы документов строгой отчетности, используемых организациями образования в образовательной деятельности». Эти меры направлены на освобождение преподавателей вузов от несвойственных функций и расширение академической самостоятельности вузов.

    «Все эти 11 форм документов отныне не являются документами строгой отчетности. Теперь руководство каждого вуза самостоятельно определяет, каковы формы заполнения и хранения этих документов. Работа должна вестиcь в информационной системе вузов. Хоть это и управленческая свобода вузов, но все же рекомендуем вузам минимизировать отчетность», – отметил вице-министр Мирас Дауленов.

    Ранее, согласно приказу МОН РК, в целях исключения дублирования данных, были отменены бумажные зачётные книжки. В информационной системе вузов страны ведётся история учебных достижений студентов, магистрантов и докторантов в течение всего периода обучения, которая отражается в транскрипте. Транскрипт выдается по запросу студента за любой период его обучения. Введение в 2021 году дипломов собственного образца также позволит сократить отчетность вузов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Вузы МОН
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