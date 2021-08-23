МОН РК пересматривает оплату труда и процедуру аттестации директоров школ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева Министерством образования и науки пересматриваются порядок назначения на должность, система повышения квалификации, оплата труда и процедура аттестации директоров школ, а также вводится новый институт их ротации. Об этом сообщил в Facebook глава МОН РК Асхат Аймагамбетов.

«К сожалению, сегодня мы сталкиваемся с кадровой проблемой, когда желающих занять должность директора школы или завуча и соответствующих при этом необходимым требованиям, становится все меньше», - отметил Асхат Аймагамбетов.

По словам министра, причин несколько: это и большая ответственность, и низкая заработная плата директоров, по сравнению с учителями, ряд организационных и процедурных вопросов, которые также влияют на данную проблему. «Очевидно, что руководители организаций образования нуждаются в поддержке», - подчеркнул глава МОН.

Асхат Аймагамбетов пояснил суть принимаемых решений.

Что касается аттестации.

Впервые вводится аттестация с присвоением квалификационной категории руководителям и заместителям руководителей организаций образования. Аттестация проводится раз в три года и состоит из двух этапов. На первом этапе сдается тест на знание законодательства и на сформированность управленческих компетенций. На втором этапе оценивается эффективность работы за аттестационный период. Завучи же проходят аттестацию только в один этап, без тестирования. По результатам прохождения аттестации комиссия принимает решение о соответствии/несоответствии занимаемой должности и о присвоении одной из трех категорий. То есть в случае соответствия директору присваивается категория, в случае несоответствия он может быть уволен. В зависимости от присвоенной категории директор или завуч будет получать ежемесячную доплату в размере 30%, 70%,100% от должностного оклада за категорию. Кроме этого, так же, как и у учителей, ежегодно на 25% увеличивается сам должностной оклад директора школы и его заместителей.

«Все это должно позволить приблизить заработную плату руководства школ к уровню средней заработной платы учителей, хотя и этого еще недостаточно для того, чтобы на данную должность приходили самые сильные педагоги», - считает министр.

Кроме того, как отметил Асхат Аймагамбетов, в системе оплаты труда руководителей не было стимулирующих факторов. Эффективный или неэффективный руководитель – заработная плата была одинаковой. Кроме того, директор школы, где обучаются 80 детей, и директор школы, где обучаются 1200 детей, также получают одинаковую оплату.

«Сейчас мы вводим аттестацию и доплаты за эффективность работы, также в планах введение дифференциации должностного оклада в зависимости от проектной мощности школы. Мы и дальше будем прилагать усилия и предпринимать меры для того, чтобы самые сильные педагоги руководили школами, а также создавались другие условия для их эффективной работы», - сообщил глава МОН.

Не менее важной является система отбора и назначения директоров школ и система их ротации. МОН после длительных обсуждений подготовлены серьезные изменения, отметил министр.