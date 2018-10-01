МОН РК: Информацию об ученике невозможно будет потерять или подделать

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В сфере образования по части хранения бумажных версий документов (дневники, аттестаты, дипломы) есть одна проблема - возможность внести изменения в те или иные документы, испортить или потерять их. Введение блокчейна в сферу образования решит этот вопрос раз и навсегда, сообщает пресс-служба МОН РК.

«Допустим, в случае потери личного дела ученика, это становится проблемой не только школьника, но и школы в целом и на восстановление документа затрачивается большое количество времени. Блокчейн - это цепочка блоков, в каждом из которых сохраняется любая информация, которую нельзя удалить или изменить. То есть вновь созданной распределенной базе будет храниться информация обо всех оценках, квалификациях, личных достижениях учащегося», - говорится в сообщении.

В этой системе также можно будет оставлять отзыв о преподавателе. Информацию, занесенную в блокчейн, невозможно будет удалить, потерять или подделать. К примеру, если ученик захочет перевестись в другое учебное заведение, благодаря единой системе вся история обучения будет доступна. Блокчейн в системе образования даст абсолютную достоверность данных и невозможность их изменения.

«Наряду со средним, высшим и дополнительным образованием блокчейн нужно вводить и на более ранних стадиях обучения, например в садиках. В итоге все учебные достижения ученика будут доступны на всю жизнь, так как вся информация будет надежно фиксироваться в блокчейне», - отмечают в МОН.