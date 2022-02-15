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    Момыш Махметов назначен руководителем управления государственных закупок Алматинской области

    15 Февраля 2022, 18:21

    ТАЛДЫКОРГАН.КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Алматинской области Махметов Момыш Елтаевич назначен руководителем Управления государственных закупок Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Махметов Момыш Елтаевич родился в 1985 году. Образование высшее. Окончил Семипалатинский государственный университет имени Ш. Кудайбердиева по специальности «Финансы и менеджмент».

    Трудовую деятельность начал бухгалтером средней школы № 23 села Заречное города Капшагай.

    В разные годы работал ведущим специалистом управления финансов Алматинской области, ведущим специалистом-ведущим казначеем департамента казначейства по Алматинской области, главным специалистом-главным казначеем, руководителем отдела, главным экспертом управления финансового обеспечения комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан в г. Нур-Султане, руководителем Управления планирования и государственных закупок департамента экономики и финансов Министерства охраны окружающей среды и водных ресурсов, руководителем Управления реализации бюджетных программ Департамента бюджета и финансовых процедур, заместителем директора департамента.

    С декабря 2020 года по сегодняшний день занимал должность директора департамента административной работы Министерства энергетики РК.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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