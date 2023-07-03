Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении сельского хозяйства Северо-Казахстанской области прокомментировали видео, автор которого заявил, что молоко в регионе никому не нужно и вылил его в поле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кадры, которые вызвали споры среди пользователей социальных сетей, появились утром в местных пабликах. Автор утверждает, что в Тайыншинском районе не принимают молоко, продукт никому не нужен, упоминает, что «не прошел по анализам» и выливает цистерну молока прямо на землю.

Ситуацию прокомментировали в управлении сельского хозяйства. В ведомстве подчеркнули, что не знают дату съемки.

«Предположительно речь идет о молоке, не прошедшем качественный анализ при сдаче на молокоперерабатывающее предприятие. Подобное могло произойти из-за некачественной приемки молока с подворий населения, при смешивании молока утренней и вечерней дойки, при некачественном процеживании. Молоко с повышенной кислотностью - норма 16-18% - считается скисшим и не допускается для реализации. При закупе молока сельскохозяйственный производственный кооператив проводит анализы качества, в том числе определяет температуру, кислотность, жирность. Такие же процедуры проводят переработчики при приеме молока у кооперативов», - проинформировали в управлении.

В конце прошлой недели в регионе провели второй международный форум «Pro Молоко. Тренды‘23». Область лидирует по строительству молочно-товарных ферм. Еще неделей ранее глава региона Айдарбек Сапаров отмечал, что североказахстанцы увеличили производство молока на 4,4%. Ежегодно регион производит 10% от республиканского объема молока, или 650 тысяч тонн.