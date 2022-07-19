Молоко подорожало на 2% за месяц и сразу на 22% за год в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Производство жидкого обработанного молока и сливок за январь–май текущего года составило 235,3 тыс. тонн — на 7% меньше, чем годом ранее. Это первое снижение показателя в аналогичном периоде после 6 лет непрерывного роста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Energyprom.kz.

Половина всего производства молока и сливок пришлась лишь на Северо-Казахстанскую (75,7 тыс. тонн) и Алматинскую (44,2 тыс. тонн) области. Значительные объемы выпуска были также зафиксированы в Акмолинской (34,2 тыс. тонн) и Костанайской (28,5 тыс. тонн) областях.

Отечественные молокозаводы обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на молоко и сливки по итогам января–апреля текущего года на 95,9%. Производство в этом периоде составило 189,5 тыс. тонн — на 6% меньше, чем годом ранее, а импорт, напротив, вырос на 4,2%, до 8,1 тыс. тонн. В результате доля завезенных молока и сливок выросла с 3,7% до 4,1% от ресурсов.

Объем реализации на внутреннем рынке сократился на 3,7%, до 192 тыс. тонн, а экспорт упал почти вдвое, до 5,6 тыс. тонн.

Цены на питьевое молоко по итогам июня текущего года выросли на 2,4% за месяц, на 17,2% с начала года и на 21,5% за год.

Годовой рост цен в прошлом году составлял лишь 9,5%.

Потребление сырого молока в первом квартале текущего года составило 3,5 литра в среднем на душу населения — на 5% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Потребление сливок, наоборот, выросло в полтора раза, но лишь до 47 миллилитров в среднем на душу населения.

Потребление молока в разрезе местности значительно разнится. В городской местности в первом квартале 2022 года потребление составляло 1,73 литра сырого молока в среднем на душу населения, в сельской местности — сразу 6,04 литра. По потреблению сливок разница не столь велика: 41 миллилитр в среднем на душу населения в сельской местности, 51 миллилитр — в городской.