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    Молоко и яйца – самые потребляемые продукты в СКО

    17 Апреля 2023, 02:32

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Статистики Северо-Казахстанской области провели исследование по потреблению продуктов питания городскими и сельскими жителями региона за прошлый год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента Бюро национальной статистики, в прошлом году самыми потребляемыми продуктами питания в домах североказахстанцев являлись молоко и молочные продукты, яйца, наименее потребляемыми – масла и жиры. Незначительную долю занимают рыба и морепродукты.

    «При сравнении потребления основных видов продуктов питания населением в сельской и городской местности наибольшая дифференциация отмечается по потреблению мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, яиц», - сообщили в департаменте.

    Горожане потребляют больше яиц, мяса и молока – разница почти в 1,5 раза, но меньше картофеля, сладостей и хлеба. Примерно одинаковое количество в рационе городских и сельских жителей занимают овощи, масла и жиры. Фрукты горожане едят больше, картофеля – напротив, меньше.

    Напомним, по итогам марта за год в регионе произошел значительный рост цен на булочные и мучные кондитерские изделия – более чем на 43%. Чай стал дороже на 36%, крупы – на 32%, кондитерские изделия – на 30%, макаронные изделия – почти на 30%. Стоимость молочных продуктов возросла на 26%, муки – на 20%, мясо – около 17%, колбасы и фрукты – на 16%

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Статистика Общество
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