Молоко и мед включат в меню школьных столовых для жамбылских учащихся

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Подготовка учреждений образования Жамбылской области к новому учебному году находится под постоянным контролем местных властей, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Как сообщалось ранее, более половины бюджета Жамбылской области направляется на сферу образования - в 2022 году 244,4 млрд тенге, что составляет 53% областного бюджета. На строительство 22 объектов образования выделено 7,6 млрд тенге, введено в эксплуатацию 7 школ, до конца года построят еще десять.

По информации управления образования Жамбылской области, в минувшем 2021 - 2022 учебном году в 480 организациях образования области обучались 244 299 учащихся. В новом учебном 2022 – 2023 году планируется, что в первый класс жамбылских школ пойдут 21 999 учащихся.

Рассмотрено финансирование в размере 6,8 млрд тенге на строительство 15 школ к 2022 году. Сегодня ведутся строительные работы. В этом году сдадут 10 школ в пяти районах и городе Таразе. Планируется решение проблем двух трехсменных школ, двух школ с нехваткой мест и шести ветхих школ. На капитальный ремонт 18 объектов образования, а это 16 школ и два детских сада, выделено 4,1 млн тенге. Кроме того, на приобретение художественной литературы выделено 36 млн тенге.

На совещании в облакимате обсуждали такие актуальные вопросы, как качество еды в школьных столовых, реализация молодежной политики и другие.

«В новом учебном году качество еды в школах должно быть на строгом контроле. Дети должны получать необходимые витамины, в их меню надо включить мед, молоко, - заявил глава региона Нуржан Нуржигитов. - Воспитание подрастающего поколения, реализация в регионе молодежной политики не сходят с повестки дня. Создаются все условия для того, чтобы школьники могли посещать различные кружки и заниматься спортом в свободное от учебы время. К молодежной политике нужно относиться со всей серьезностью. Рассмотрите возможность выделения отдельных зданий для молодежных центров, помогите оборудовать их. Важно всесторонне работать с молодежью категории NЕET».

В Жамбылской области работают 480 организаций образования - 444 дневных, 4 вечерних, 5 специальных и 27 частных школ.



