Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Молодым специалистам необходимо дать возможность приватизировать жилье - депутат

    27 Апреля 2022, 13:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в Казахстане дефицит кадров составляет 6 831 специалист, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Медицина в Казахстане, как и в любой другой стране, призвана охранять и обеспечивать здоровье своих граждан. В Казахстане построены современные клиники и больницы с самыми новыми и лучшими технологиями и оборудованием. Однако для некоторой части населения медицинские услуги остаются недоступными до сих пор», - сказал мажилисмен Аветик Амирханян, озвучивая депутатский запрос в адрес министра здравоохранения.

    Депутат продолжил, что по информации Министерства здравоохранения, на сегодняшний день по стране дефицит кадров составляет 6 831 специалист, потребность в 46 бригадах скорой помощи в 8 регионах, более 2 тысяч единицах санитарного автотранспорта в 12 регионах. Особенно острая нехватка в северных и западных областях страны.

    «Данная проблема особо обнажилась во время первой волны COVID-19. В стране встала проблема нехватки машин скорой помощи, как в городе, так и на селе. Молодым специалистам, которые приезжают на работу по направлению, выплачиваются подъемные в размере 1,5 и 2 млн тенге, однако не везде они обеспечиваются жильем. В связи с этим считаем, что молодым специалистам необходимо предоставить жилье и дать возможность приватизировать его через 10-15 лет работы на месте», - подчеркнул Аветик Амирханян.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Минздрав РК Здравоохранение Жилье Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько волонтеров в Казахстане
    Лучшие мобилографы Казахстана пройдут стажировку в New York Film Academy
    Жесткий контроль, но не запрет - эксперты о регулировании вейпов в Казахстане
    Все виды услуг по линии недвижимости и земельного кадастра будут недоступны казахстанцам
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске