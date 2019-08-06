Молодые ученые из 12 стран прибыли для участия в Burabay Forum

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совет по науке при Фонде Первого Президента РК - Елбасы открыл работу III международного форума молодых ученых «Burabay Forum: международное сотрудничество Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Burabay Forum - признанная мировым научным сообществомдиалоговая площадка, на которой ежегодно более 100 молодых ученых из разныхстран обсуждают злободневные вопросы в сфере науки, инноваций и образования. Наполях форума происходит обмен опытом между отечественными и зарубежнымиучеными.

«Тема форума посвящена молодежи. Я думаю, что для всехстран, которые думают о будущем, поддержка молодежи и молодежных инициативявляется одной из самых важных. Человеческий капитал и молодежь, действительно,являются главным фактором будущего успеха для всех стран. Цивилизация выходитна новый итог. Технологии меняют производство, экономику, бизнес, образование издравоохранение. Сегодня 300 млн молодыхлюдей от 18 лет до 30 лет не имеют постоянной работы, и 50% будущих профессийчерез несколько десятилетий заменятся искусственным интеллектом. Это серьезныевызовы. Сейчас меняется рынок труда по форме и механизмам. Все, связанное смолодежью, имеет огромный потенциал и серьёзные вызовы», - сказал в своемприветственном слове исполнительный директор Фонда Первого Президента РК -Елбасы Асет Исекешев, отметив, что в этом году фонд проведет 90 мероприятий,касающихся и молодежи.

«Сейчас фондом совместно с Правительством, министерствами ирегионами разрабатывается много проектов, которые будут поддерживать талантов.Нам бы хотелось также вовлечь казахстанцев, которые живут за рубежом. Молодыеученые должны сыграть важную роль в программах развития своих стран. Я уверен,что вы обменяетесь опытом. Мы очень ждем, чтобы вы, как сообщество молодыхученых 12 стран, совместно выработали резолюцию и рекомендации», - обратился кмолодым ученым Асет Исекешев.

В этом году участниками Burabay Forum стали молодые ученыеиз 12 стран - Казахстана, Армении, Беларуси, Венгрии, Китая, Кыргызстана,Литвы, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины и Франции.

Работа четырехдневного слета проходит по следующимнаправлениям: новые функциональные материалы и наукоемкие технологии, Казахстанв социально-политическом и историко-культурном пространстве Евразии,digital-технологии в маркетинге и логистике, агропромышленный комплекс XIIвека: наука и инновации, системная медицина-мультидисциплинарное развитиемедицины, здравоохранения и социального обеспечения.