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Молодые ученые из 12 стран прибыли для участия в Burabay Forum

Автор:  
Акбота Кузекбай
6 Августа 2019, 13:39
Молодые ученые из 12 стран прибыли для участия в Burabay Forum

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совет по науке при Фонде Первого Президента РК - Елбасы открыл работу III международного форума молодых ученых «Burabay Forum: международное сотрудничество Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Burabay Forum - признанная мировым научным сообществом диалоговая площадка, на которой ежегодно более 100 молодых ученых из разных стран обсуждают злободневные вопросы в сфере науки, инноваций и образования. На полях форума происходит обмен опытом между отечественными и зарубежными учеными.

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«Тема форума посвящена молодежи. Я думаю, что для всех стран, которые думают о будущем, поддержка молодежи и молодежных инициатив является одной из самых важных. Человеческий капитал и молодежь, действительно, являются главным фактором будущего успеха для всех стран. Цивилизация выходит на новый итог. Технологии меняют производство, экономику, бизнес, образование и здравоохранение. Сегодня 300 млн молодых людей от 18 лет до 30 лет не имеют постоянной работы, и 50% будущих профессий через несколько десятилетий заменятся искусственным интеллектом. Это серьезные вызовы. Сейчас меняется рынок труда по форме и механизмам. Все, связанное с молодежью, имеет огромный потенциал и серьёзные вызовы», - сказал в своем приветственном слове исполнительный директор Фонда Первого Президента РК - Елбасы Асет Исекешев, отметив, что в этом году фонд проведет 90 мероприятий, касающихся и молодежи.

«Сейчас фондом совместно с Правительством, министерствами и регионами разрабатывается много проектов, которые будут поддерживать талантов. Нам бы хотелось также вовлечь казахстанцев, которые живут за рубежом. Молодые ученые должны сыграть важную роль в программах развития своих стран. Я уверен, что вы обменяетесь опытом. Мы очень ждем, чтобы вы, как сообщество молодых ученых 12 стран, совместно выработали резолюцию и рекомендации», - обратился к молодым ученым Асет Исекешев.

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В этом году участниками Burabay Forum стали молодые ученые из 12 стран - Казахстана, Армении, Беларуси, Венгрии, Китая, Кыргызстана, Литвы, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины и Франции.

Работа четырехдневного слета проходит по следующим направлениям: новые функциональные материалы и наукоемкие технологии, Казахстан в социально-политическом и историко-культурном пространстве Евразии, digital-технологии в маркетинге и логистике, агропромышленный комплекс XII века: наука и инновации, системная медицина-мультидисциплинарное развитие медицины, здравоохранения и социального обеспечения.

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