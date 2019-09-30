Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Молодые предприниматели представили свои бизнес-проекты в Караганде

    30 Сентября 2019, 16:41

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В карагандинском Доме Дружбы прошла презентация актуальных молодёжных стартапов. Участники представили проекты, требующие экспертной оценки и поддержки со стороны меценатов и инвесторов.

    Мероприятие состоялось в рамках регионального штаба РМД «Жаңғыру жолы» при поддержке Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области. Основная цель презентации - мотивация молодёжи к активной социальной жизни посредством продвижения стартап-проектов в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру».

    В презентации участвовали Асель Атабаева - представитель Палаты предпринимателей «Атамекен», Ерлан Ашим - учредитель компании Natige и VOLT 220, Наталья Красникова - руководитель Центра гражданских инициатив, менеджер офиса «Рухани жаңғыру», Абай Отарбаев - руководитель проектной студии Pixel.

    В проекте приняли участие молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Около 3 000 авторов, представивших свои идеи в качестве социальных проектов, получили возможность выиграть грант. Одна из лауреатов государственного гранта, предприниматель Айым Итбаева, занимается птицеводством.

    «Птицеводство является прибыльным бизнесом для сельской местности. Благодаря гранту мы приобретём специальное оборудование, дополнительный корм для 300 птиц. Хотим и дальше расширять этот бизнес», - рассказала молодая предпринимательница.

    Все участники подготовились основательно. Молодые бизнесмены поделились планами на ближайший год. Они рассчитывают, что их идеи поддержат и другие предприниматели страны.

    В конце семинара были объявлены лучшие стартап-проекты. Все участники были награждены сертификатами.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область Рухани жаңғыру Молодежь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайская прокуратура помогла вернуть бизнесу свыше 340 млн тенге
    Компании по строительству комфортных школ определили в Карагандинской области
    Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает в Казахстане с 2024 года
    Свыше двухсот жалоб на работу рынка «Алтын орда» поступило в call-центр и телеграм-чат
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    3 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане