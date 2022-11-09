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      Северо-Казахстанская область

    Молодые наркокурьеры на 10 лет лишились свободы в СКО

    9 Ноября 2022, 21:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области с начала года осудили 30 наркодельцов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, из 30 человек, осужденных за тяжкие и особо тяжкие наркопреступления, 20 — моложе 25 лет.

    «Недавно вступили в законную силу приговоры в отношении двух 24-летних жителей Петропавловска. У одного при задержании изъяли расфасованный в 17 свертков синтетический наркотик. Приговоренный к 10 годам лишения свободы, он подал апелляцию, но суд оставил приговор без изменений. Второй фигурант, у которого изъяли 174 свертка с «солью», вину признал сразу. Он рассказал, как откликнулся на объявление о наборе курьеров в интернете. Когда узнал, что потребуется распространять запрещенные вещества, согласился, думая об обещанных суммах. Но больших денег 2,5 месяца работы не принесли», - прокомментировали в пресс-службе.

    Начальник управления по противодействию наркопреступности Иван Терзиди отметил, что некоторые молодые люди убеждены, будто к уголовной ответственности привлекают только «закладчиков». Они организуют собственные «наркошопы» в интернете, занимаются изготовлением синтетических наркотиков. В этом году за организацию таких интернет-«магазинов» осудили семь человек.

    Недавно на общественном совете И.Терзиди отмечал, что возраст наркодельцов и потребителей молодеет. Североказахстанским полицейским для более эффективной работы требуется специальное оборудование для проведения экспертизы синтетических наркотиков. Их в этом году изъяли более двух килограммов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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