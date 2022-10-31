Молодые инструменталисты дадут концерт в театре «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В последнем осеннем месяце в театре «Астана Опера» жителей и гостей столицы ожидает незабываемый музыкальный вечер «Романтики и современники». 25 ноября на столичную сцену выйдут молодые, но уже хорошо известные отечественной и зарубежной публике исполнители, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В тонкой интерпретации ярких инструменталистов – лауреата Международного юношеского конкурса им. П. Чайковского скрипачки Акбике Алги и лауреата международных конкурсов пианиста Ильяса Узбекова прозвучит Соната для скрипки и фортепиано ля мажор Сезара Франка. Знаменитое сочинение С. Франка является общепризнанным образцом концертного репертуара музыкантов-скрипачей и пианистов и принадлежит к числу наиболее вдохновенных произведений камерно-инструментальной литературы.

Вместе со своими коллегами, лауреатами международных конкурсов альтистом Леонидом Мысовским и виолончелистом Талгаром Толкынулы, талантливые артисты представят Фортепианный квартет №1 соль минор Иоганнеса Брамса. В богатой эмоциональной палитре одного из самых совершенных опусов жанра фортепианного квартета присутствуют тихая застенчивость и бурные порывы чувств, тревога, трагические оттенки и безмятежная радость. В шедевре романтической музыки И. Брамса уникальным образом сочетаются масштабность с тонкостью, элегичность с пылкостью, а тематическое и образное многообразие – с единством музыкальной мысли.

Как отметили в театре, репертуар Камерного зала им. К. Байсеитовой на ноябрь включает и другие интересные концерты в исполнении блестящих артистов вокального и инструментального жанров.

Так, известные казахстанские музыканты – первая скрипка Симфонического оркестра «Астана Опера» заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов, Еркебулан Сапарбаев (скрипка), Дархан Садвакасов (альт), Ермек Курманаев (виолончель) в составе яркого коллектива Kazakh Quartet 3 ноября откроют серию концертов из цикла «Сезон квартетной музыки», который будет проходить на протяжении всего X юбилейного сезона. На вечере под названием «Гении эпох: Бетховен. Шостакович» артисты исполнят Струнный квартет №10 ми-бемоль мажор («Арфовый») Л. ван Бетховена и Струнный квартет №3 фа мажор Дмитрия Шостаковича. В рамках цикла будут представлены все струнные квартеты Л. ван Бетховена и Д. Шостаковича, горячо любимые ценителями классики.

К 80-летию композитора Тлеугазы Бейсембека 5 и 6 ноября вниманию самых маленьких театралов будет предложена детская опера на казахском языке «Самұрық келген таң» в исполнении солистов оперы, миманса и юных артистов детской студии «Астана Опера». Яркое сочинение было удостоено I премии VII Республиканского конкурса «Тәуелсіздік толғауы» в номинации «Драматическое произведение для детей». Режиссер-постановщик – Еренбак Тойкенов, руководитель детского хора – Алтынганым Ахметова.

Союз композиторов Казахстана 11 ноября посвятит концерт вокальной музыки «Арнау» юбилейным датам отечественных композиторов – 105-летию Бахытжана Байкадамова, 95-летию Газизы Жубановой и Кенжебека Кумисбекова, 90-летию Еркегали Рахмадиева, 85-летию Мынжасара Мангытаева, 80-летию Тлеугазы Бейсембека, 75-летию Владимира Стригоцкого-Пака и Айткали Жайыма, 70-летию Донедиля Кажымова, 60-летию Серикжана Абдинурова. В интерпретации солистов оперной труппы театра и других артистов прозвучат арии и дуэты из опер, песни, романсы и инструментальные сочинения казахстанских авторов.

Концерт «Юность и вдохновение» в рамках Года детей в Казахстане состоится на сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой 18 ноября. Свой исполнительский талант продемонстрирует подрастающее поколение классических музыкантов – казахстанские скрипачки, воспитанницы школы Казахского национального университета искусств Амина Ахметжанова, Василиса Соколова, Дания Абильханова, Ельдана Копбай и их зарубежные друзья – флейтистка Чаён Ким и виолончелистка Юнсо Чо из Кореи, флейтистка из Турции Мерхаба Раиса. Все они являются лауреатами международных конкурсов и успешно выступают у себя на родине и за ее пределами. Юным инструменталистам выпала честь выступить с Камерным оркестром «Астана Опера» под управлением кавалера ордена «Курмет» дирижера Руслана Баймурзина. Публике будут предложены произведения В.А. Моцарта, Ф. Девьена, Ё. Хубаи, Г. Венявского, П. Чайковского, А. Хачатуряна, П. Сарасате.

22 ноября Государственный струнный квартет им. Г. Жубановой под руководством Заслуженного деятеля Казахстана Ернара Мынтаева представит концерт «Дворжак. Шостакович. Курмангазы». А изюминкой вечера станет совместное выступление музыкантов с известной пианисткой из Франции, профессором Высшей школы музыки в Париже, Заслуженной артисткой России Людмилой Берлинской. Артисты исполнят Фортепианный квинтет №2 ля мажор А. Дворжака, Фортепианный квинтет соль минор Д. Шостаковича и знаменитый кюй «Балбрауын» выдающегося народного композитора Курмангазы в обработке для фортепианного квинтета А. Жайыма.





Фото: astanaopera.kz



