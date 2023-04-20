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      Северо-Казахстанская область

    Молодые деревья незаконно вырубил житель СКО

    20 Апреля 2023, 03:33

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жителю Северо-Казахстанской области придется понести административную ответственность за незаконную вырубку молодых берез и осин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в районе Шал акына стражи порядка заметили двух мужчин, которые грузили в прицеп «Audi-80» стволы свежеспиленных деревьев. Девять осин и шесть берез они спилили в лесополосе, у поворота дороги на село Жанажол.

    Разрешительных документов у 52-летнего сельчанина не оказалось. О том, что деревья не входят в лесной фонд и запрещены к порубке, по его словам, не знал. Вместо строительного материала мужчина получит административное наказание по статье «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников».

    «Запастись лесоматериалами можно на законных основаниях. Для этого достаточно обратиться в лесхоз и получить соответствующее разрешение на порубку деревьев, входящих в лесной фонд. Если природе будет нанесен ущерб в размере, превышающем 100 МРП (345 тыс. тенге), за незаконную порубку наступает уголовная ответственность. Убедительно просим строго придерживаться требований природоохранного законодательства», - сказал начальника отдела полиции района Руслан Мухамбетжанов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Экология
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