Молодые деревья незаконно вырубил житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жителю Северо-Казахстанской области придется понести административную ответственность за незаконную вырубку молодых берез и осин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в районе Шал акына стражи порядка заметили двух мужчин, которые грузили в прицеп «Audi-80» стволы свежеспиленных деревьев. Девять осин и шесть берез они спилили в лесополосе, у поворота дороги на село Жанажол.

Разрешительных документов у 52-летнего сельчанина не оказалось. О том, что деревья не входят в лесной фонд и запрещены к порубке, по его словам, не знал. Вместо строительного материала мужчина получит административное наказание по статье «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников».

«Запастись лесоматериалами можно на законных основаниях. Для этого достаточно обратиться в лесхоз и получить соответствующее разрешение на порубку деревьев, входящих в лесной фонд. Если природе будет нанесен ущерб в размере, превышающем 100 МРП (345 тыс. тенге), за незаконную порубку наступает уголовная ответственность. Убедительно просим строго придерживаться требований природоохранного законодательства», - сказал начальника отдела полиции района Руслан Мухамбетжанов.