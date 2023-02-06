Молодые алматинцы стали чаще обращаться к кардиологам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заведующая кардиологическим отделением Городского кардиологического центра Алматы, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Жамиля Алдабекова на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила, что раньше болезни сердца считались проблемой лиц пожилого возраста, а сегодня к врачам нередко обращаются молодые люди старше 30 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Жамили Алдабековой, наиболее частыми жалобами на приеме у кардиолога являются повышение артериального давления, сопровождающееся головными болями, чувством жара по телу, общим недомоганием, интенсивными болями в области груди слева, которые могут отдаваться под лопатку или левую руку, а также различные нарушения ритма – например чувство замирания сердца, или, наоборот, очень частое сердцебиение.

«Раньше считалось, что жалобы на сердечные боли возникают у лиц преимущественно пожилого возраста, но, тем не менее, нужно отметить тенденцию к росту сердечный болей у лиц среднего возраста. Сейчас случаи первичного обращения к кардиологу у лиц 35-40 лет не являются редкостью», - сказал врач.

Жамиля Алдабекова ответила, в каких случаях пора обращаться к кардиологу.

«Если у вас появились жалобы на одышку, отеки на ногах, беспричинное частое сердцебиение, повышение артериального давления выше 140/90 миллиметров ртутного столба, боли с левой стороны груди, возникающие после физической нагрузки или после психоэмоционального стресса», - отметила кардиолог.

Она добавила, что инфаркт помолодел.

«Если раньше мы говорили, что инфаркт - это удел пожилых людей в возрасте, то сейчас мы не редко видим 25-30-летних пациентов на наших койках», - добавила она.

Самым главным симптомом инфаркта является резкая, давящая боль в левой половине груди с иррадиацией в левую руку, под лопатку, в шею, которая длится более 15-20 минут и возникает после физической нагрузки или после психоэмоционального стресса. К дополнительным нетипичным жалобам можно отнести резко возникшую одышку, снижение артериального давления, потерю сознания.

«Раньше мы все говорили и считали, что причиной инфаркта является высокий холестерин. Но последние труды мирового научного сообщества говорят о том, что даже у лиц с низким уровнем холестерина в крови могут возникнуть инфаркты. Главная причина - это бляшки в коронарных сосудах, либо же их спазм. Бляшки могут возникнуть не только из-за высокого уровня холестерина, но из-за длительных системных заболеваний организма. Например, после пандемии COVID-19 доля пациентов с инфарктами резко возросла, поскольку коронавирус поражает не только легкие, но и весь организм в целом, в том числе внутреннюю оболочку сосудов сердца», - сообщила Жамиля Алдабекова.

Кроме этого, пациенты с сахарным диабетом, системными заболеваниями – например, ревматоидный артрит, онкология являются людьми с высоким риском повреждения сосудов сердца. Но все же, основная причина высокого холестерина – алиментарная. Для жителей Казахстана характерны любовь к жирному мясу и достаточно низкое потребление овощей. Конечно, существуют наследственные причины повышенного холестерина, так называемые наследственные дислипидемии. Поэтому людям старше 30 лет важно ежегодное определение холестерина и всех его фракций – липидограмма.

Врач призвала население не принимать самостоятельно лекарства от болей в сердце. Так как все препараты, не только кардиологические, имеют доказанный механизм действия и определенные показания и дозировки.

«Частое заблуждение пациентов благодаря рекламе, что препараты аспирина – тромбопол, тромбоасс, кардиомагнил, астромбин влияют на здоровье сердца. Конечно, эти препараты разжижают кровь, но в бесконтрольном приеме без назначения кардиолога эти препараты вызывают язву желудка. Поэтому даже если Вы увидели препарат по телевизору, или же Ваши родственники и соседи рекомендуют пить данный препарат – в Вашем случае они могут не только не помочь, но еще и навредить», - заметила врач

Отвечая на вопросы, кардиолог рассказала, как отличить сердечную боль от неврологической. Если боль возникла впервые, то стоит обратиться к медицинским работникам, в поликлинику, либо же вызвать скорую помощь. Но общими критериями диагностики является возникновение сердечных болей после нагрузки, стресса, переохлаждения, боли имеют давящий характер. Неврологические же боли имеют постоянный характер, усиливаются при движении. Если при пальпации грудной клетки, либо при дыхании боли усиливаются – следует подозревать неврологические боли. Решающий голос нужно отдавать специалисту.

Жамиля Алдабекова перечислила продукты, полезные для работы сердца. Среди них зеленые овощи: зеленый салат, огурцы, капуста. Красное мясо допустимо к приему 1-2 раза в неделю, предпочтения лучше отдавать нежирным сортам – постная говядина, мясо птицы, рыба, в том числе жирная морская, но не чаще одного раза в неделю. Полезны продукты, в которых содержатся калий, магний кальций - миндаль, соя, сушеный инжир, морские водоросли, коровье молоко, творог, брокколи, курага, чернослив, изюм, тыква, свекла, шпинат, гречка, бобовые. Соленые, копченые продукты желательно ограничивать, в связи с высоким содержаниям в них натрия, который приводит к задержке жидкости в организме, что в свою очередь вызывает отеки и повышает артериальное давление.



