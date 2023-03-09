Молодые активисты провели флешмоб из-за протекающей крыши КазНУИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Молодые активисты движения «Жаңа Адамдар» провели флешмоб из-за дырявой крыши Казахского национального университета искусств на тему «Шелек шабытты құртады», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам активистов, каждый раз во время таяния снега или проливного дождя здание университета КазНУИ превращается в бассейн.

«Не первый год с потолка главного культурного вуза Казахстана текут струи воды, которые администрация учебного заведения стыдливо собирает в пластиковые ведра. Иной раз складывается впечатление, что количество этих ведер, тут и там расставленных по всему зданию университета, превышает все музыкальные инструменты в нем вместе взятые. Для студентов попытка попасть на занятия превращается в преодоление полосы препятствий. Прийти на лекцию сухим получается не всегда. Все это регулярно наблюдают не только учащиеся, но и иностранные артисты, приезжающие в «Шабыт» с выступлениями и мастер-классами», - заявили активисты.

По их словам, руководство университета на это никак не отреагировало. «Жаңа Адамдар» не готовы мириться с таким положением дел.

«Пришло время перестать бояться и заявить о своих правах. Флешмоб «Шелек шабытты құртады!» должен привлечь внимание к проблеме ужасного состояния здания КазНУИ. Студенты «Шабыта» не рыбы и не водолазы. Они достойны заниматься творчеством в нормальных условиях. Мы предлагаем руководству КазНУИ решить эту проблему или освободить свои места для тех, кто в состоянии с ней справиться», - сказали активисты.

«Протекающая крыша университета и множество стоящих в холле ведер стали уже привычной картиной для студентов КазНУИ. Люди привыкли и смирились с этим, это стало повседневной нормой. Так быть не должно. Студенты имеют право получать образование в комфортных и безопасных условиях. Новый справедливый Казахстан начинается именно с таких изменений: с наших подъездов, дворов, улиц, учебных заведений. Это не вопрос инфраструктуры, не проблема протекающей крыши. Это вопрос самоуважения, которое должно родиться у нас как у нации», - считает участник молодежного движения «Жаңа Адамдар» Алихан Сарсенов.