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    Молодую женщину с крыши пятого этажа спустили шымкентские полицейские

    12 Ноября 2022, 15:12

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте полицейские спасли молодую женщину, пытавшуюся спрыгнуть с крыши пятиэтажного дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

    На пульт 102 поступил звонок от жильцов ЖК «Адия». Жители сообщили, что неизвестная залезла на крышу многоэтажного дома и пытается покончить жизнь самоубийством.

    Дежурный оперативно сбросил сообщение всем экипажам полка патрульной полиции. На вызов первыми прибыли сотрудники первой роты Канат Бишинов и Бейбит Нурпеисов.

    Патрульные полицейские за считанные минуты, рискуя собственными жизнями, смогли взобраться на крышу высотного дома и путем уговоров спасли женщину от опрометчивого шага.

    Горожанку доставили в районное управление полиции. Как оказалось, у женщины трое детей. После беседы ее передали мужу. В свою очередь ее супруг поблагодарил стражей порядка за службу. Сейчас она находится в кругу семьи.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Происшествия МВД РК Шымкент Спасение
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