Молодожены сбежали со свадьбы в Палодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Молодожены сбежали со свадьбы, испугавшись штрафа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Мониторинговыми группами, в состав которых входят и сотрудники полиции, осуществляются регулярные проверки на предмет соблюдения требований постановления главного санитарного врача Павлодарской области.

Так, за прошедшие выходные в Павлодаре было выявлено 11 нарушений требований постановления.

Например, 6 августа в 20:00 часов в той хане по улице Хайдарова выявлен факт проведения свадьбы, на которой находилось около 30 гостей. Причем, увидев проверяющих и испугавшись ответственности и высокого штрафа, со свадьбы врассыпную стали убегать не только гости, но и жених с невестой.

Подняв красивый шлейф пышного белого платья, виновница торжества убегала, не оглядываясь. Но попытка бегства не удалась, все нарушители были доставлены в отдел полиции, где и установлены их личности.

«По данному факту были собраны все материалы и направлены в управление санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения к административной ответственности по статье 425 КоАП РК. В соответствии с данной статьей каждому участнику свадьбы предстоит оплатить штраф в размере 30 МРП, а также владельцу заведения – в порядке 230 МРП», – отметил начальник местной полицейской службы УП Павлодара Арман Каптаев.

С начала года в Павлодаре мониторинговыми группами выявлено 146 фактов нарушений санитарных норм.



