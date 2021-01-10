Молодожены проголосовали в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Жители Туркестанской области активно голосуют на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что в Туркестанской области открылись 911 избирательных участков, здесь зарегистрировано 1 160 тысяч избирателей. В самом городе Туркестане работает 50 избирательных участков. Здесь также принимают участие в голосование лица, находящиеся в служебной командировке, а также гости города. На один из избирательных участков пришла пара молодоженов сделать свой выбор, таким образом Марат Қалеке и Ардақ Төлепбек показали свое неравнодушие к этому вопросу. Марат является госслужащим, а его вторая половина - студенткой Международного казахско-турецкого университета им. Яссауи.

В целом по региону выделено 320 депутатских мандатов, из них 45 в областной маслихат, а в городской маслихат – 47, районные маслихаты – 228.