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    Молодожены проголосовали на президентских выборах в Астане

    20 Ноября 2022, 16:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодая пара в день свадьбы проголосовала на избирательном участке №127 в Есильском районе столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    «Наше настроение приподнятое, ведь это очень важный день, как для страны, так и для нас самих. Я считаю долгом каждого гражданина прийти на выборы и проголосовать. У нас сегодня свадьба, мы пришли и сделали свой выбор. Пусть наша страна будет мирной, а наш народ – в безопасности», – сказал 25-летний Алишер Айтбаев.

    На данном избирательном участке зарегистрировано 2 729 избирателей.


    Ранее сообщалось, что еще одна пара молодоженов проголосовала на президентских выборах в Абайской области.

    В Казахстане с 07:00 началась процедура голосования на выборах Президента страны.

    К голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. По состоянию на 14:05 более половины населения Казахстана проголосовали на выборах.


    Фото: gov.kz
    Астана Выборы Видео Общество Президентские выборы - 2022
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