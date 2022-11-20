Молодожены проголосовали на президентских выборах в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодая пара в день свадьбы проголосовала на избирательном участке №127 в Есильском районе столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

«Наше настроение приподнятое, ведь это очень важный день, как для страны, так и для нас самих. Я считаю долгом каждого гражданина прийти на выборы и проголосовать. У нас сегодня свадьба, мы пришли и сделали свой выбор. Пусть наша страна будет мирной, а наш народ – в безопасности», – сказал 25-летний Алишер Айтбаев.

На данном избирательном участке зарегистрировано 2 729 избирателей.





Ранее сообщалось, что еще одна пара молодоженов проголосовала на президентских выборах в Абайской области.

В Казахстане с 07:00 началась процедура голосования на выборах Президента страны.

К голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. По состоянию на 14:05 более половины населения Казахстана проголосовали на выборах.





Фото: gov.kz