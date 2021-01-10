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    Молодожёны проголосовали на избирательном участке столицы

    10 Января 2021, 10:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане на избирательном участке №144 проголосовали молодожены. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

    По мнению новоиспеченной супружеской пары, сделать выбор в этот важный для страны день - гражданский долг каждого. Поэтому, несмотря на свадебные приготовления, Калтаева Ботагоз и Жанбеков Фахат решили приехать на участок. Таким образом, 10 января останется в памяти не только Днём бракосочетания, но и первыми семейными выборами.

    «Сегодня вдвойне важный день в нашей жизни. Я очень рад, что в такой знаменательный для нашей страны день образовалась наша семья», - рассказала Ботагоз.

    На этом избирательном участке, где проголосовали молодожены, зарегистрировано 2 706 человек.

    Напомним, в столице расположено 283 избирательных участка. Все участки подготовлены и оснащены необходимыми средствами защиты. На данный момент жители Нур-Султана проявляют активное участие в выборах.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Выборы-2021
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