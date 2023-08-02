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    Молодожены на фоне мусора: фотограф призывает к экокультуре

    2 Августа 2023, 19:18

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Мангыстауский фотограф Нуркен Салиев сделал снимок молодоженов в свадебных нарядах на фоне мусора. Таким способом он намеревался показать, как проходят свадьбы в замусоренном обществе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Авторы идеи – братья Нурбол Сали и Нуркен Салиев.

    По их словам, если не уменьшить количество пластиковых упаковок и не перерабатывать их, к 2050 году вся жизнь людей, в том числе и празднования, будут проходить среди мусора.

    «В настоящее время экологические проблемы стали очень актуальными не только на уровне отдельных сел, городов, стран, но и в масштабе всего Земного шара. Глобальное развитие дало нам все возможность пользоваться предметами, облегчающими нашу жизнь – посудой из полиэтилентерефталата, полиэтиленовыми пакетами. Но другой конец палки уже бьет по нам самим. Поэтому, мы должны очищать окружающую среду, убирать мусор за собой. Формирование экокультуры – работа не только властей, но и наше общее дело», – сказал фотограф Нурбол Сали.

    Отметим, что Нуркен Салиев по специальности эколог. Работал в департаменте экологии, теперь в качестве экопредпринимателя занимается сбором мусора и его сортировкой.

    Нурбол Сали – профессиональный фотограф.

    Братья надеются, что эта фотосессия заставит многих задуматься о глобальной проблеме отходов.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Экология Мангистауская область
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