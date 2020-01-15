Молодой учитель из Актау признан лучшим учителем мира по химии

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Актауский педагог признан лучшим в международном конкурсе, который проходил в Лондоне. Молодой учитель из Казахстана лидировал среди учителей из более 100 стран мира в конкурсе, прошедшем в городе Оксфорд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Таким образом, он выиграл грант на обучение в Великобритании в магистратуре. Молодой человек вернулся в страну и продолжил работать учителем.

Способный. Талантливый. Смышлёный молодой специалист. Так отзываются о нем его коллеги. 25-летний Жигер Телеуханов признан лучшим учителем мира по химии. Конкурс проводился в Оксфорде. В течение недели учителя демонстрировали свои профессиональные навыки. Он признан лучшим и выиграл грант.

«У нас есть своя миссия. Наша казахская интеллигенция в лице Алихана Бокейханова, Ахмета Байтурсынова, Абая в свое время сделала многое, чтобы молодое поколение было образованным. Я сын казахского народа, который продолжает их путь», - сказал Жигер Телеуханов.





Жигер Телеуханов является выпускником лицея-интерната «Білім-Инновация». Свободно разговаривает на 7 языках. Прошло 4 месяца, как он вернулся в Актау. Окончив Казахский национальный университет имени аль-Фараби, он продолжил обучение в Англии и Франции. Помимо этого своим опытом он делится с преподавателями лицея-интерната «Білім-Инновация».





«Он проводит у нас семинары на такие темы, как развить навыки преподавания, обучение на практике, методика преподавания, какую литературу нужно читать. Всему, чему он там обучался, теперь делится с нашими учителями. Мы выбрали один день: он 5-6 раз проводил занятия. Также активно участвует педагогический состав», - сказал директор лицея-интерната «Білім-Инновация» Абайбек Сарсенбеков.

Жигер сейчас готовит учеников на республиканскую олимпиаду по химии. Он уверен, что они выиграют золото. Около 400 детей обучаются в лицее-интернате «Білім-Инновация». 25 школьников получили путевку на олимпиаду, теперь они будут отстаивать честь региона.