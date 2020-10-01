Молодой участник праймериз: Это хороший шанс раскрыть свой потенциал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20-летний участник праймериз, первый заместитель председателя филиала Молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan» города Нур-Султан Арсланбек Магзум в своей предвыборной кампании особое внимание обратил на развитие сферы культуры и спорта. По словам кандидата, праймериз – это хороший шанс для раскрытия своего потенциала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Культура играет немаловажную роль в нашем обществе. Считаю, что, если будет развита культура, мы станем выстраивать правильное отношение к животным, в значительной степени уменьшится насилие, будем бережно относиться к окружающей среде. Возможно, в этом случае множество проблем, которые сейчас остро обсуждаются в обществе, будут решаться без привлечения каких-либо бюджетных средств. Для этого необходимо проводить профилактические и разъяснительные меры посредством СМИ и других ресурсов. Таким образом, мы сможем правильно воспитывать наше общество. Ведь, чисто не там, где убирают, а там где не сорят», - рассказал Арсланбек Магзум.

По его словам, есть и положительные примеры, когда граждане после просмотра матча убирают мусор за собой, на свои средства содержат бездомных животных. «Нам есть над чем работать. Мне кажется, нужно чаще водить студентов и школьников в музеи, театры, художественные выставки. Так мы воспитаем правильную молодежь, это позволит привить подрастающему поколению любовь к культуре», - считает участник праймериз.

По его словам, Казахстан прославляют хорошие спортсмены, чемпионы, поэтому необходимо использовать весь свой потенциал, если хотим позаботиться о здоровье подрастающего поколения.

«Партия «Nur Otan» проводит внутрипартийные выборы, чтобы отобрать сильных и конкурентоспособных лидеров, которые смогут внести коррективы для решения того или иного вопроса. Считаю, что праймериз – это хороший шанс проявить себя, раскрыть свой потенциал. Очень радует, что наша правящая партия уделяет особое внимание молодежи. Считаю, что пришло время новым лицам возглавить руководящие посты. В праймериз приняли участие более 11 тысяч партийцев, что показывает высокую гражданскую активность. Думаю, по итогам нашего голосования отбор пройдут сильные, конкурентоспособные кандидаты, которые предложат полезные проекта для общества», - сказал первый заместитель председателя филиала Молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan» города Нур-Султан Арсланбек Магзум.



