Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Молодой участник праймериз: Это хороший шанс раскрыть свой потенциал

    1 Октября 2020, 18:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20-летний участник праймериз, первый заместитель председателя филиала Молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan» города Нур-Султан Арсланбек Магзум в своей предвыборной кампании особое внимание обратил на развитие сферы культуры и спорта. По словам кандидата, праймериз – это хороший шанс для раскрытия своего потенциала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Культура играет немаловажную роль в нашем обществе. Считаю, что, если будет развита культура, мы станем выстраивать правильное отношение к животным, в значительной степени уменьшится насилие, будем бережно относиться к окружающей среде. Возможно, в этом случае множество проблем, которые сейчас остро обсуждаются в обществе, будут решаться без привлечения каких-либо бюджетных средств. Для этого необходимо проводить профилактические и разъяснительные меры посредством СМИ и других ресурсов. Таким образом, мы сможем правильно воспитывать наше общество. Ведь, чисто не там, где убирают, а там где не сорят», - рассказал Арсланбек Магзум.

    По его словам, есть и положительные примеры, когда граждане после просмотра матча убирают мусор за собой, на свои средства содержат бездомных животных. «Нам есть над чем работать. Мне кажется, нужно чаще водить студентов и школьников в музеи, театры, художественные выставки. Так мы воспитаем правильную молодежь, это позволит привить подрастающему поколению любовь к культуре», - считает участник праймериз.

    По его словам, Казахстан прославляют хорошие спортсмены, чемпионы, поэтому необходимо использовать весь свой потенциал, если хотим позаботиться о здоровье подрастающего поколения.

    «Партия «Nur Otan» проводит внутрипартийные выборы, чтобы отобрать сильных и конкурентоспособных лидеров, которые смогут внести коррективы для решения того или иного вопроса. Считаю, что праймериз – это хороший шанс проявить себя, раскрыть свой потенциал. Очень радует, что наша правящая партия уделяет особое внимание молодежи. Считаю, что пришло время новым лицам возглавить руководящие посты. В праймериз приняли участие более 11 тысяч партийцев, что показывает высокую гражданскую активность. Думаю, по итогам нашего голосования отбор пройдут сильные, конкурентоспособные кандидаты, которые предложат полезные проекта для общества», - сказал первый заместитель председателя филиала Молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan» города Нур-Султан Арсланбек Магзум.


    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Нур Отан
    Новости по теме
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре