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    Молодой предприниматель из Алматинской области изготавливает 50 видов музыкальных инструментов

    17 Июня 2021, 23:00

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 23-летний Абзал Акимбек из Алматинской области открыл мастерскую по изготовлению музыкальных инструментов. В год мастер выпускает более 200 различных инструментов, которые приобретают артисты, музыкальные школы и учреждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КГУ «JETISÝ MEDIA.

    Абзал Акимбек - житель села Рахат Енбекшиказахского района. Он с детства интересовался национальными музыкальными инструментами, их историей и изготовлением. Со школьной скамьи, особенно во время летних каникул набирался опыта в мастерской по изготовлению музыкальных инструментов. После колледжа он еще год проработал в мастерской. Со временем в сарае дома организовал небольшой цех. Так его хобби превращалось в дело. В 2019 году Абзал прошел обучение по проекту «Бастау Бизнес». В том же году получил грант в размере 2,5 млн тенге.

    «Благодаря государственной поддержке я реализовал хобби в прибыльное дело. За помощью обратился в районный филиал Палаты предпринимателей. Вскоре по программе «Жас кәсіпкер» выиграл грант на сумму 2,5 млн тенге. На эти средства купил станки и инструменты. Вместе со мной работают еще три человека», - рассказал молодой предприниматель.

    В мастерской Абзал Акимбек изготавливает 50 видов инструментов. Среди них особой популярностью пользуются домбра, прима домбра, кобыз, а также жетыген, дауылпаз, сыбызгы, шертер и другие национальные инструменты. Продукцию охотно покупают артисты, школы искусств и крупные культурные учреждения, также приобретают в качестве подарков.

    «В год мы изготавливаем более 200 инструментов. Для производства мы используем отечественные и зарубежные материалы. Например, мы используем ореховое дерево, ель, клен, красное дерево, африканские тропические деревья. Поэтому клиенты могут не переживать качество. Большинство музыкальных инструментов мы изготавливаем в этностиле», - отметил Абзал Акимбек.

    В ближайших планах предпринимателя принять участие в отечественных и международных выставках.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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