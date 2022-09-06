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    Молодой парень погиб в ДТП в Карагандинской области

    6 Сентября 2022, 13:22

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На трассе «Караганда-Абай» погиб 22-летний парень. В его машину врезался другой автомобиль, который выехал на встречную полосу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Авария произошла на трассе «Караганда – Абай» около 17:00 часов. Сотрудники дорожной полиции предполагают, что авария произошла из-за того, что водитель «Toyota» уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

    «По предварительным данным, 36-летний водитель автомашины «Toyota» уснул за рулем, потерял рулевое управление транспортным средством, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «Audi» под управлением 22-летнего водителя», - прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    В результате аварии на месте погиб 22-летний водитель «Ауди». В полиции зарегистрировали факт ДТП, начато расследование.

    Полицейские в очередной раз обращаются к водителям, у которых впереди долгая дорога. Стражи порядка призывают останавливаться и отдыхать в пути. Ведь вы несете ответственность не только за свою жизнь, но и за жизни других участников дорожного движения, напомнили в пресс-службе.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ДТП Происшествия
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