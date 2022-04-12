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    Молодой мужчина воровал в мечетях Алматинской области

    12 Апреля 2022, 11:34

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Ранее судимый молодой мужчина обворовывал прихожан мечетей Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации полиции региона, с конца февраля начали поступать заявления от прихожан мечетей, расположенных в поселках Туздыбастау, Гульдала, Кызыл ту и Панфилова. Действия преступника, который всегда использовал защитную маску, запечатлела камера уличного видеонаблюдения. На сегодняшний день подозреваемому доказана причастность к 16 кражам.

    «Подозреваемый использовал время вечернего намаза и крал у прихожан наличные деньги, сотовые телефоны и ценные вещи. Действовал как внутри мечетей, так и снаружи, где вскрывал припаркованные автомашины. Боковые стекла автомобилей разбивал специальным молоточком с пластмассовой основой и стальным наконечником. Вором оказался 25-летний житель города Есик, ранее привлекавшийся к ответственности за кражи. Сейчас задержанный проверяется на причастность к другим аналогичным кражам на территории региона» - сообщил заместитель начальника Талгарской районной полиции Андрей Бурьянский.

    В качестве вещественных доказательств в материалах уголовного дела имеются изъятые видеозаписи, краденые телефоны и орудие преступлений. На время расследования подозреваемый будет находиться под стражей.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматинская область Борьба с преступностью МВД РК Регионы Казахстана Общество
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