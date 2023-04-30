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    Молодой мужчина скончался после удара кулаком в Караганде

    30 Апреля 2023, 16:25

    КАРАГАНДА№ КАЗИНФОРМ – В Караганде возле кафе после драки скончался 19-летний мужчина. Нанесшего ему смертельный удар оппонента задержали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Конфликт произошел в ночь с 29 на 30 апреля около 2.30. Возле рестобара «ТEDD» произошла словесная ссора между двумя мужчинами 24 и 19 лет. В ходе конфликта 24-летний мужчина нанёс последнему один удар кулаком по лицу. Потерпевший до приезда «скорой помощи» скончался на месте.

    «По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 106 части 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. К раскрытию данного преступления были привлечены ночные наряды полка патрульной полиции УП г. Караганды, которые задержали подозреваемого. Проводится расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область МВД РК Караганда
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