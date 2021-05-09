Молодой фельдшер принял роды в машине скорой помощи в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске женщина родила в машине скорой помощи. Роды принял молодой фельдшер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Северо-Казахстанского областного центра скорой медицинской помощи, четвертого мая поступил вызов к беременной женщине. У горожанки начались роды.

«По пути в перинатальный центр начались потуги. Фельдшер Даулет Бекмуратов принял решение принимать роды в машине скорой помощи. Роды прошли без осложнений. Женщину и новорожденного доставили в перинатальный центр в удовлетворительном состоянии», - рассказали в центре скорой помощи.

В социальных сетях фельдшера называют «героем нашего времени». Сам же Даулет не считает свой поступок героическим.

«Впервые в своей практике принимал роды. В тот момент не думал, страшно ли мне. Переживал за здоровье ребенка и мамы», - сказал Даулет Бекмуратов.

Даулету Бекмуратову 25 лет. Говорит, что всегда привлекала медицинская деятельность, хотя в семье нет ни одного врача. В центре скорой медицинской помощи работает с февраля прошлого года.



