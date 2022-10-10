Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Молодого пеликана спасли в Бурабае

    10 Октября 2022, 19:37

    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - В зоосад курорта Бурабай 9 октября привезли больного пеликана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «Burabay Damu».

    Александр Фуртин и Александр Бряков увидев ослабшую птицу не смогли проехать мимо. Птицу подобрали в селе Баянбай (Вороновка) и сразу же привезли в Дом для пострадавших животных поселка Бурабай.

    После осмотра ветеринарным врачом зоосада было установлено, что пеликан молодой, не ранен, крылья целые. Но птица очень ослаблена и не может летать. Предварительный диагноз - грипп или вирусное заболевание.

    Сейчас пеликан находится в специально отведенном месте, в зимнике зоосада под чутким наблюдением ветеринара и других сотрудников.Поскольку пеликан на данный момент очень слаб, было принято решение оставить его перезимовать в зоосаде Бурабая. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы он скорее восстанавливался и к весне улетел на волю.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Экология
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    Международный форум по цифровизации сельского хозяйства в РК: от теории к практике
    Возгорание камыша тушат в заповеднике Акмолинской области
    Акмолинские школьники начальных классов будут питаться бесплатно
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи