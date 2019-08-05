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    Молодежный туристический слёт прошел в Карагандинской области

    5 Августа 2019, 13:51

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В селе Центральном Бухар-Жырауского района Карагандинской области провели туристический слёт молодежи. В нём участвовали 10 команд из поселков, сел, сельских округов Бухар-Жырауского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Слётпрошел в рамках программы «Рухани жаңғыру». Организатором стал Молодежныйресурсный центр Бухар-Жырауского района при поддержке отдела физкультуры испорта.

    Соревнованиябыли разделены на три этапа. Участники слёта состязались в несколькихконкурсах. Они организовали лагерь в отведенном судьями месте. Готовили фирменныеблюда команды в походных условиях. Отвечали на вопросы викторины о географии,фауне и флоре Казахстана, истории Карагандинского региона.

    Второйэтап состязаний представлял собой туристическую полосу препятствий. Участникампредстояло разжечь костер, установить и разобрать палатку по всем правилам и навремя, завязать узлы, распилить бревна, подняться в гору и принять участие вэстафете.

    Заключительныйэтап стал заочным. На суд жюри участники должны будут до 15 августа представитьфоторепортажи о том, как прошел туристический слет. Лучшие работы опубликуют врайонной газете и социальных сетях.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Туризм Рухани жаңғыру Общество Год молодежи
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