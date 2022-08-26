Молодежный форум стран СНГ и ЕАЭС завершился в Чолпон-Ате

ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в городе Чолпон-Ате завершился двухдневный Молодежный форум СНГ и ЕАЭС, приуроченный к очередному заседанию Евразийского межправительственного совета, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На полях форума заслушаны предложения и инициативы, разработанные по направлениям: «Молодые госслужащие», «Молодые предприниматели», «Креативная молодежь» и «Образование и социальные проекты», а также состоялся обмен мнениями по актуальным проектам интересным для представителей профессиональной молодежи СНГ и ЕАЭС.

По словам министра культуры, информации, молодежной политики и спорта Кыргызстана Азамата Жаманкулова, по итогам двухдневного форума принято решение создать единую сеть для профессионально-технических образовательных учреждений, куда пригласят предпринимателей стран СНГ для организации рынка профессий. Инициировано создание единой сети по волонтерству, которая даст возможность участвовать всем зарегистрированным волонтерам в фестивалях и мероприятиях, проводимых в странах СНГ.

«В рамках креативной экономики создадут единую IT-платформу для программистов и IT-специалистов стран СНГ и ЕАЭС, которая позволит найти необходимые проекты и работу. Также планируется создание единого молодежного пакета туриста для молодых людей, чтобы они могли путешествовать и посещать наши страны», - сообщил спикер.

Обсуждались вопросы стимулирования проектов молодых предпринимателей и стартаперов. В рамках ЕАЭС создается Евразийский фонд поддержки молодежных инициатив, который будет выделять определенные гранты, инвестиции для реализации проектов.

Ранее сообщалось, что в рамках рабочего визита в Чолпон-Ату Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел двусторонние переговоры с председателем Кабинета министров – руководителем Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым. Стороны обсудили вопросы строительства совместного индустриального торгово-логистического комплекса, а также взаимодействие в области охраны окружающей среды и водно-энергетической сферы.



