Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Молодежный форум стран СНГ и ЕАЭС завершился в Чолпон-Ате

    26 Августа 2022 21:18

    ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в городе Чолпон-Ате завершился двухдневный Молодежный форум СНГ и ЕАЭС, приуроченный к очередному заседанию Евразийского межправительственного совета, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На полях форума заслушаны предложения и инициативы, разработанные по направлениям: «Молодые госслужащие», «Молодые предприниматели», «Креативная молодежь» и «Образование и социальные проекты», а также состоялся обмен мнениями по актуальным проектам интересным для представителей профессиональной молодежи СНГ и ЕАЭС.

    По словам министра культуры, информации, молодежной политики и спорта Кыргызстана Азамата Жаманкулова, по итогам двухдневного форума принято решение создать единую сеть для профессионально-технических образовательных учреждений, куда пригласят предпринимателей стран СНГ для организации рынка профессий. Инициировано создание единой сети по волонтерству, которая даст возможность участвовать всем зарегистрированным волонтерам в фестивалях и мероприятиях, проводимых в странах СНГ.

    «В рамках креативной экономики создадут единую IT-платформу для программистов и IT-специалистов стран СНГ и ЕАЭС, которая позволит найти необходимые проекты и работу. Также планируется создание единого молодежного пакета туриста для молодых людей, чтобы они могли путешествовать и посещать наши страны», - сообщил спикер.

    Обсуждались вопросы стимулирования проектов молодых предпринимателей и стартаперов. В рамках ЕАЭС создается Евразийский фонд поддержки молодежных инициатив, который будет выделять определенные гранты, инвестиции для реализации проектов.

    Ранее сообщалось, что в рамках рабочего визита в Чолпон-Ату Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел двусторонние переговоры с председателем Кабинета министров – руководителем Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым. Стороны обсудили вопросы строительства совместного индустриального торгово-логистического комплекса, а также взаимодействие в области охраны окружающей среды и водно-энергетической сферы.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    СНГ Кыргызстан ЕАЭС Молодежь Мировые новости Технологии
    Новости по теме
    Новости по теме
    Таможенники разъяснили порядок ввоза автомашин из Казахстана в Россию
    Плавание вместо наркотиков - соревнования для подростков провели жамбылские полицейские
    Развитие креативных индустрий обсудили в Алматы
    Мажилис одобрил соглашение об обмене информацией по отмыванию доходов в ЕАЭС
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    5 Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций
    Новости партнеров