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    Молодежный форум СНГ и ЕАЭС состоится 25-26 августа на Иссык-Куле

    19 Августа 2022 22:33

    ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ - В культурном центре «Рух Ордо», город Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызской Республики 25-26 августа 2022 года состоится Молодежный форум СНГ и ЕАЭС «Келечек» («Будущее»), приуроченный к заседанию Евразийского межправительственного совета, передает МИА «Казинформ».

    В форуме примут участие более 200 делегатов – молодые предприниматели, государственные служащие, представители креативной молодежи, молодые дипломаты, студенты из стран Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

    Цель форума – дальнейшее развитие сотрудничества государств-членов и популяризация идеи евразийской интеграции. Форум направлен на расширение взаимодействия молодежи, создание новых возможностей для реализации инициатив, общественной и профессиональной самореализации представителей молодого поколения.

    Ожидается, что ключевым мероприятием форума станет встреча профессиональной молодежи с заместителями глав правительств стран ЕАЭС, председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем и председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

    Среди спикеров Молодежного форума – министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Азамат Жаманкулов, министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Артур Мартиросян, заместитель министра образования Республики Беларусь Александр Кадлубай, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Наталья Бочарова, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Эдуард Омаров, заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Тимур Жаркенов, генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов, ректора университетов и руководители общественных, деловых и молодежных организаций стран ЕАЭС.

    В программе предусмотрены тренинги и мастер-классы для молодых предпринимателей и проведение следующих сессий:

    Молодые лидеры СНГ и ЕАЭС. Перспективы формирования молодежного кадрового резерва;

    СНГ, ЕАЭС и Иран – парадигмы развития сотрудничества в Евразии;

    Международное молодежное сотрудничество в СНГ: перспективы для молодежи;

    Возможности экономической интеграции для молодежного предпринимательства СНГ и ЕАЭС»;

    Роль венчурных инвесторов, бизнес-акселераторов и бизнес-ангелов в развитии молодежного предпринимательства в СНГ и ЕАЭС;

    Молодежь и инновации: навыки, профессии, инфраструктура для технологического рывка СНГ и ЕАЭС;

    Креативные индустрии СНГ и ЕАЭС – драйверы развития экономики, точки роста молодежи;

    Идеи, объединяющие евразийскую молодежь;

    Социально-гуманитарное измерение интеграции: перспективы общего научно-образовательного пространства СНГ.

    Информационными партнерами Молодежного форума выступают:

    - кыргызское национальное информационное агентство (КНИА) «Кабар»;

    - информационное агентство и радио SPUTNIK Кыргызстан;

    - общественная телерадиовещательная корпорация (КТРК);

    - Биринчи радио;

    - 24.kg;

    - МТРК «МИР»;

    - ИА Армен-пресс;

    - ИА БелТА;

    - телеканал «Хабар 24»;

    - МИА «Казинформ».
    #СНГ #Кыргызстан #ЕАЭС #Общество #Молодежь #Международная деятельность РК
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