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    Молодежный фестиваль «We are the world» состоялся в столице

    11 Сентября 2022, 13:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Музыкальный благотворительный фестиваль «We are the world» прошел в многофункциональном комплексе «Барыс-Арена». Концерт организован в рамках VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и направлен поддержку и продвижение национальных ценностей, что созвучно с основными месседжами Съезда о миролюбии и единстве во имя мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    С приветственным словом к участникам и зрителям концерта обратился Председатель Сената, Руководитель Секретариата Съезда Маулен Ашимбаев. Выразив благодарность организаторам фестиваля и артистам, он отметил символичное название концерта «We are the world» («Мы - это мир») и историческое значение VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который является площадкой межрелигиозного и межцивилизационного диалога.

    «Предстоящий Съезд станет уникальным и историческим событием. В нем примут участие выдающиеся духовные лидеры современного мира. Планируется обсудить вопросы укрепления мира, сотрудничества и диалога в современных условиях» , – отметил Маулен Ашимбаев.

    Спикер Сената также отметил, обращаясь к молодежи, уникальность казахстанской модели развития страны и ключевую роль молодежи в распространении правильных ценностей.

    «Сегодня весь мир знает нашу страну, как ответственного члена мирового сообщества. В нашей стране в мире живут более 100 этнических групп. Мы с полной уверенностью можем говорить, что Казахстан - это страна мира. Это - наше главное достояние. Суть сегодняшнего фестиваля можно выразить словами: «Казахстанская молодежь за мир!». Надеюсь, вы, как носители новой культуры, дальше будете развивать принципы мира и согласия в нашей стране» , – заключил Маулен Ашимбаев.

    В этот день на сцене «Барыс-Арена» выступили такие казахстанские творческие коллективы, как Ninety One, Orynkhan, Tamiris, Darkhan Juzz, Qonyratbay fam, MAKVIN, Мархаба Саби, Drummattack, DJ Puza и другие отечественные исполнители.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Культура Сенат Съезд лидеров мировых религий Молодежь
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