Молодежный чемпионат Казахстана по дзюдо проходит в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау проходит молодежный чемпионат Казахстана по дзюдо. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Результаты первого дня соревнований:

Девушки

До 48 килограммов

1. Нурайым Сарсенбек (Карагандинская область)

2. Жанерке Асқарова (Кызылординская область)

3. Аяна Дүйсенбай (Атырауская область)

3. Гузаль Аюпова (Алматы)

До 52 килограммов

1. Аружан Ережепова ( Алматинская область)

2. Алима Жумагалиева (Карагандинская область)

3. Ардак Нурсак (Жамбылская область)

3. Балнур Абдешова (ВКО)

Мужчины

До 60 килограммов

1. Жанарыс Рахметкали (Актюбинская область)

2. Нурсултан Жубаткан (Мангистауская область)

3. Нурадиль Алжан (Костанайская область)

3. Кайыржан Жунисбек (Шымкент)

До 66 килограммов

1. Бекасыл Бейсенбаев (ВКО)

2. Нурсултан Зайзагалиев (ЗКО)

3 .Нурдаулет Базылжан (Акмолинская область)

3. Бекарыс Муса (Алматы)