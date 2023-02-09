Молодежные трудовые отряды появятся в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане начата работа над созданием молодежных трудовых отрядов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сайте открытых НПА опубликован соответствующий документ. Согласно правилам, молодежные трудовые отряды создаются для обеспечения временного трудоустройства временно неустроенной молодежи.

Временно неустроенная молодежь – часть молодежи вне сферы занятости и образования, которая не работает, не обучается в организациях образования или не проходит профессиональную подготовку, переподготовку. Молодежные трудовые отряды организуются молодежными ресурсными центрами по согласованию с местными исполнительными органами на основании заявок молодежи.

Для участия в молодежных трудовых отрядах необходимо предоставить ряд документов: заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим правилам; анкета по форме согласно приложению 2 к настоящим правилам; копия документа, удостоверяющего личность; письменное согласие одного из родителей либо законных представителей для несовершеннолетних граждан; справка о наличии либо отсутствии судимости; медицинская справка о состоянии здоровья; справка с психоневрологической организации; справка с наркологической организации; справка с противотуберкулезной организации.

Миссия по созданию молодежных трудовых отрядов возложена на акиматы.



