Молодежные акции стартовали в соцсетях в рамках празднования Дня Столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 3 июля, по инициативе республиканских молодежных организаций «Жас Ұлан», Молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan» и «Жарасым» при Ассамблее народа Казахстана в рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан стартовали молодежные акции и челенджи в социальных сетях, приуроченные к празднованию Дня Столицы, под едиными хештегами #МеніңЕлордам и #ЕлбасыЖәнеМен, передает МИА «Казинформ».

Молодые люди со всех регионов Казахстана публикуют посты с поздравлениями и фотографии с Елбасы .

Данные акции нацелены на укрепление в обществе масштабной исторической роли Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Назарбаева Н.А. в построении казахстанской государственности, на дальнейшее развитие у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою столицу и страну, демонстрация духовного, экономического и социального потенциала столицы.

Акции проводятся в онлайн формате в социальных сетях Instagram и Facebook, её подхватили лидеры и представители региональных молодежных организаций, а также молодежные активисты всех регионов страны, студенческая молодежь.