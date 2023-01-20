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    Молодежной политикой охватят 6 млн казахстанцев

    20 Января 2023, 14:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – До 6 млн казахстанцев будут охвачены молодежной политикой в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Кадиров на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вице-министр рассказал о новшествах, предусмотренных Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения».

    «Также в рамках Закона внесена поправка, направленная на увеличение возраста молодежи с 29 до 35 лет. Это дает возможность расширить охват молодежной политикой с 3,7 млн человек до 6 млн человек, и будет способствовать их социальной активности. Например, расширяются возможности для получения грантов на развитие бизнеса в рамках проектов «Тәуелсіздік ұрпақтары», «Zhas Project», премии «Дарын» и других», – сказал Д.Кадиров.

    Вице-министр также сообщил, что поправками предусмотрены разработка программы по льготному порядку предоставления арендного жилья молодежи местными исполнительными органами и новые полномочия для них в части реализации жилищных программ. Акиматы, совместно с Отбасы банком, смогут разрабатывать региональные жилищные программы, предусматривающие участие в них граждан в возрасте до 35 лет.

    Закон был подписан Главой государства 26 декабря 2022 года.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Общество Молодежь
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