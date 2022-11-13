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    Молодежная сборная Казахстана по хоккею крупно проиграла на Кубке Будущего

    13 Ноября 2022, 22:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В первом матче в рамках Кубка Будущего молодёжная сборная Казахстана проиграла России с крупным счетом 6:1. Единственную шайбу в составе подопечных Александра Истомина забросил защитник Артём Авдеенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на .

    Россия U20 - Казахстан U20 6:1 (3:1, 2:0, 1:0)

    1:0 - Мамаладзе (Осипов, Кателевский) - 02:39

    2:0 - Мичков (Кузьмин) - 03:01 ГБ

    2:1 - Авдеенко - 11:46

    3:1 - Кателевский (Цулыгин, Бусыгин) - 18:34

    4:1 - Лазутин (Варлаков, Коромыслов) - 20:34

    5:1 - Чибриков (Лазутин, Бучельников) - 38:29

    6:1 - Бучельников - 54:20
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