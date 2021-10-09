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    Молодежная сборная Казахстана по футболу сыграла матч с соперниками из Бельгии

    9 Октября 2021, 09:47

    ЛЕВЕН. КАЗИНФОРМ - В пятницу вечером в бельгийском городе Левен молодежная сборная Республики Казахстан по футболу провела матч со сборной Бельгии в рамках отборочного турника «Евро-2023», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Матч состоялся на стадионе «Ден Дреф» в г.Левене (30 км от столицы г.Брюсселя) и закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Оба мяча соперники сборной Казахстана забили с пенальти. На 31-й минуте 11-метровый реализовал Лои Опенда, на 84-й забил Йорбе Вертессен.

    В своей группе наша команда занимает пока последнее место после трех матчей, а сборная Бельгии с тремя победами занимает первое место.

    Напомним, что соперниками в группе в отборочном турнире на Чемпионат Европы-2023 среди молодежи также являются сборные Дании, Шотландии и Турции.

    Матч сборной Казахстана в Бельгии проходил при активной поддержке казахстанцев, проживающих в данной стране. Своих соотечественников приехали поддержать сотрудники Посольства РК, казахстанские студенты и другие казахстанцы.

    После матча футболисты молодежной сборной поблагодарили соотечественников, приехавших на игру, за поддержку. Сами болельщики поблагодарили игроков за достойный матч с одной из ведущих команд мира и пожелали удачи в других матчах.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Спорт Бельгия Футбол
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