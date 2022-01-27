Молодежная сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч в Армении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Молодежная команда Казахстана (U-19) по футболу планирует провести товарищеский матч в Армении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Об этом сообщила пресс-служба федерации футбола Казахстана.

После проведения учебно-тренировочного сбора в Нур-Султане команда отправится в Армению. Там они сыграют два матча со сборной этой страны.

Сборная Казахстана до 19 лет отправится в Ереван 8 февраля.

Отметим, что с этого года молодежную сборную страны возглавит Вахид Масудов. Ранее он выступал в качестве главного тренера клуба «Актобе». Добавим, что в прошлом году сборную U-19 тренировал Александр Кузнецов.