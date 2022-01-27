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    Молодежная сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч в Армении

    27 Января 2022, 15:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Молодежная команда Казахстана (U-19) по футболу планирует провести товарищеский матч в Армении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Об этом сообщила пресс-служба федерации футбола Казахстана.

    После проведения учебно-тренировочного сбора в Нур-Султане команда отправится в Армению. Там они сыграют два матча со сборной этой страны.

    Сборная Казахстана до 19 лет отправится в Ереван 8 февраля.

    Отметим, что с этого года молодежную сборную страны возглавит Вахид Масудов. Ранее он выступал в качестве главного тренера клуба «Актобе». Добавим, что в прошлом году сборную U-19 тренировал Александр Кузнецов.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Армения Молодежь Футбол
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