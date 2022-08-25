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    Молодежная повестка СНГ и ЕАЭС является одним из новых векторов евразийской интеграции

    25 Августа 2022 17:53

    ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ – На берегу Иссык-Куля проходит двухдневный Молодежный форум СНГ и ЕАЭС «Келечек», собравший самых активных представителей молодежи из стран Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем выступлении председатель Кабмина Кыргызской Республики Акылбек Жапаров отметил, что образование и общественные проекты, особенно в сфере интернациональной экономики, робототехники и IT-технологий, представляет огромные возможности для креативной молодежи.

    Молодежная повестка СНГ и ЕАЭС является одним из новых векторов евразийской интеграции. Дальнейшее диверсификация данного направления позволит расширить географию контактов молодежи с зарубежными государствами, интеграционными региональными объединениями – от Южной Америки до Юго-Восточной Азии, считает Акылбек Жапаров.

    «Практика последних десятилетий убеждает, что в динамично меняющемся мире стратегические преимущества будут у тех государств и организаций, которые смогут эффективно развивать и продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным носителем которого является молодежь. Молодежный форум станет действенным механизмом взаимодействия государств СНГ и ЕАЭС, молодых представителей бизнеса и делового сообщества для решения современных задач, стоящих перед человечеством по обеспечению устойчивого развития», - сказал глава кабмина КР.

    Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович также подчеркнул важность проведения такого масштабного мероприятия среди молодежи этих организаций.

    «Это первый масштабный саммит молодежи. Я убежден, что форум станет популярной дискуссионной площадкой, открытой для обсуждения актуальных вопросов ЕАЭС, обмена идеями и накопленным опытом старших поколений», – сказал спикер.

    «Молодежь во всех странах ЕАЭС все больше определяет основные направления экономической, культурной и социальной политики, находит достойное место в реализации важнейших задач социально-экономического развития союза. Для создания каналов коммуникаций в ЕЭК планируется создать «одно окно» для оперативного рассмотрения обращений молодежи, поддержки молодых предпринимателей, молодых специалистов и студентов», – отметил Михаил Мясникович.

    Кроме того, спикер предложил создать Евразийский фонд поддержки молодежных инициатив, который мог бы иметь региональные отделения и на безвозмездной основе оказывать консультационные, образовательные и другие услуги. Также могут быть созданы определенные финансовые источники для оказания поддержки молодежи.

    Ранее сообщалось, что параллельно с молодежным форумом в госрезиденции на Иссык-Куле проходит очередное заседание Евразийского межправительственного совета, в котором принимают участие главы правительств стран ЕАЭС и гости мероприятия.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    СНГ ЕАЭС Молодежь
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