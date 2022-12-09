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    Молодежная команда Казахстана по хоккею обыграла датчан в рамках подготовки к ЧМ

    9 Декабря 2022, 23:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Молодежная команда Казахстана провела товарищеский матч с командой Дании в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира в группе А первого дивизиона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    Подопечные Александра Истомина одержали уверенную победу со счётом 5:2. Результативными действиями во всех пяти голах нашей команды отметился нападающий «Барыса» Динмухамед Кайыржан.

    Он записал в свой актив заброшенную шайбу и четыре результативные передачи. Также авторами голов стали представители системы «Барыса» Кирилл Никитин, Климентий Царёв, Всеволод Логвин и Даниил Цыбин.
    Спорт Хоккей
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