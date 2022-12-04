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    Молодежная хоккейная сборная РК представила расширенный состав на чемпионат мира-2022

    4 Декабря 2022, 07:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане завершился первый этап сборов молодежной сборной Казахстана перед чемпионатом мира в Норвегии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Отечественные хоккеисты выступят в дивизионе IA, где поборются с соперниками из Франции, Дании, Норвегии, Венгрии и Словении за выход в элитный дивизион молодежного хоккея.

    По данным Казахстанской федерации хоккея, перед вылетом в Норвегию тренерский штаб представил расширенный состав команды, в который вошли 28 хоккеистов.

    Вратари: Антон Осокин («Торпедо»), Артем Шестаков, Роман Шефер (оба — «Снежные Барсы»);

    Защитники: Артем Авдеенко, Данил Базько, Глеб Решетько, Семен Роев, Климентий Царев (все — «Снежные Барсы») Дмитрий Бреус («Чайка», МХЛ), Иван Гавриленко («Сарыарка») Александр Денисов («Кыран»), Аслан Жусупбеков («Барыс», МЛК), Кирилл Никитин («Номад»);

    Нападающие: Роман Ермак, Кирилл Ляпунов, Динмухамед Сапарбек, Семен Симонов, Никита Ситников, Даниил Цыбин, Илья Шапоров, Алмаз Муканов (все — «Снежные Барсы»), Динмухамед Кайыржан («Барыс», КХЛ), Всеволод Логвин, Алдияр Нурлан, Константин Морожников (все — «Номад»), Руслан Оспанов («Анкоридж Волверинс», США) Валентин Попов («Торпедо»), Даниил Свинтальский («Ястребы», МЛК);

    Генеральный менеджер — Александр Корешков.

    Тренерский штаб:

    Главный тренер — Александр Истомин;

    Тренер — Ильдус Габдрахманов;

    Тренер — Павел Глотов;

    Тренер — Владислав Белан;

    Тренер по вратарям — Александр Кудрявцев.

    В окончательную заявку на чемпионат мира попадут 23 хоккеиста: 20 полевых игроков и три вратаря.
    Спорт Молодежь Хоккей
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