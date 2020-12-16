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    Молодежь Семея активно принимает участие в акции «Менің Туым - менің Отаным»

    16 Декабря 2020, 12:24

    СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ – Молодежь Семея активно принимает участие в акции «Менің туым - менің Отаным», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В городском молодежном ресурсном центре сообщили, что в День Независимости РК активистами было роздано около 100 праздничных наклеек для автомобилей с изображением государственного флага РК.

    Кроме того, акцию поддержали и жители много многоэтажных домов. Среди них и новоселы микрорайона Карагайлы. Свыше 10 государственных флагов РК были размещены на балконах новостроек.

    Фото: МРЦ г.Семей

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область День Независимости
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